Amerikanen die in New York zijn geweest moeten in quarantaine

De Amerikaanse regering heeft burgers met klem aangeraden om zelf in quarantaine te gaan wanneer zij in de afgelopen twee weken in New York zijn geweest. De stad is het epicentrum van de Amerikaanse coronacrisis: er zijn daar bijna 15.000 mensen besmet met het virus, meer dan 130 stierven als gevolg van de infectie.

Reizigers die per vliegtuig vanuit New York aankomen in de staat Florida moeten aangeven hoe zij invulling geven aan hun thuisquarantaine, maakte die staat bekend als reactie op de regering. Ook moeten zij opgeven met wie zij contact hebben gehad.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei dat de regering veel middelen, zoals beademingsapparatuur, naar New York stuurt om zieke mensen te helpen. Andrew Cuomo, gouverneur van de gelijknamige staat, riep president Trump op zijn bevoegdheden in te zetten om fabrikanten te dwingen tot het produceren van meer beademingsapparaten.

De gouverneur en de president staan vanwege de aanpak van het virus op gespannen voet met elkaar. „Geen enkele Amerikaan wil de economie aanjagen ten koste van mensenlevens,” zei Cuomo. Trump zei eerder dat hij de economie snel weer wil laten draaien om verdere schade te voorkomen.

Het aantal besmettingen loopt in het hele land in rap tempo op. Na Italië en China zijn de Verenigde Staten met ruim 50.000 besmettingen en zevenhonderd doden het zwaarst getroffen land.