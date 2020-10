Amerikaanse ziekenhuizen lopen vol met coronapatiënten

De ziekenhuizen in de Verenigde Staten raken steeds voller door het hoge aantal coronapatiënten. Tien staten melden recordniveaus.

Verspreid over het land liggen er ruim 39.000 covidpatiënten in ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 22 augustus. Op de intensive care liggen er bijna 8200, in twee maanden is dit cijfer niet zo hoog geweest. 1889 mensen worden kunstmatig beademd.

De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC citeerde onderzoeken waarin wordt voorspeld dat er de komende vier weken dagelijks 6200 patiënten bijkomen. De hardst geraakte regio’s liggen in het midwesten van de VS, maar ook in bijvoorbeeld New York gaat het de verkeerde kant op.

De VS hebben wereldwijd met ruim 8,3 miljoen besmettingen de meeste coronagevallen gerapporteerd. Het land voert ook de ranglijst van sterfgevallen aan, met meer dan 221.000 doden. Het CDC heeft sinds eind januari een oversterfte van ongeveer 300.000 mensen gemeld, een indicatie dat er meer Amerikanen zijn overleden aan het virus.