Amerikaanse vicepresident Pence op afstand van Trump door corona

Vicepresident Mike Pence houdt afstand van de Amerikaanse president Donald Trump nadat een naaste medewerker met corona besmet blijkt te zijn. Pence heeft besloten een paar dagen uit de buurt te blijven, aldus de woordvoerster van het Witte Huis.

Volgens de zegsvrouw is het ook aan Pence om te besluiten of hij weer dicht bij Trump kan komen. De vicepresident ontbrak op een persconferentie van Trump, hoewel hij maandag weer aan het werk was gegaan in het Witte Huis nadat hij het weekend in thuisisolatie was geweest.

Eerder was al bekend dat medewerkers in de vleugel van het Witte Huis waar het kantoor van de president zich bevindt, voortaan een mondkapje moeten dragen. De maskerplicht geldt niet als mensen achter hun bureau aan het werk zijn. Zij moeten dan wel de richtlijnen voor sociale afstand tot hun collega’s in acht nemen.