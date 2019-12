Amerikaanse vervolgd vanwege fataal ongeval Engeland

De Britse openbaar aanklager heeft de Amerikaanse Anne Sacoolas in staat van beschuldiging gesteld in verband met een fataal ongeval in augustus in het Engelse graafschap Northamptonshire. De 19-jarige Harry Dunn kwam daardoor om het leven.

De zaak deed veel stof opwaaien omdat de vrouw, echtgenote van een diplomaat, kort na het ongeluk de benen nam naar Amerika en schermde met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man. Ze is inmiddels in de VS onder ede gehoord door Britse politiemensen.

Volgens Britse media wordt Sacoolas beschuldigd van het veroorzaken van de dood van Dunn door gevaarlijk rijgedrag. Het ongeval was bij RAF Croughton, een basis gebruikt door het Amerikaanse leger.