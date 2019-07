Amerikaanse vermoedelijk vermoord op Kreta

Een Amerikaanse wetenschapper die maandag dood werd gevonden op Kreta is vermoedelijk vermoord. De Griekse politie heeft daar aanwijzingen voor gevonden. Lijkschouwers hebben vastgesteld dat ze door verstikking om het leven is gekomen. Sporen op haar lichaam doen vermoeden dat ze met geweld is vastgehouden.

De 60-jarige Suzanne Eaton, die werkte op het Max Planck Instituut in het Duitse Dresden, was op het eiland voor een conferentie. Collega’s dachten dat ze was gaan joggen. Ze had haar paspoort, portemonnee en telefoon achtergelaten in haar hotelkamer, maar haar hardloopschoenen waren weg. Ze sloegen alarm toen ze niet terugkwam.

Na een week werd haar lichaam gevonden in een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, op ongeveer 9 kilometer van haar hotel.