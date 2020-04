Amerikaanse uitleveringszaak tegen Assange uitgesteld

Het tweede deel van de Amerikaanse uitleveringszaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange zal volgende maand niet doorgaan zoals gepland, besloot een Britse rechter maandag. Door de coronavirusmaatregelen kan de hoorzitting niet plaatsvinden, zei de rechter.

Het juridische team van Assange had aangevoerd dat ze niet in staat waren om met hun cliƫnt te praten vanwege de strikte maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De advocaten die in de zaak voor de Verenigde Staten optreden, zeiden het ermee te zijn dat het onveilig zou zijn om door te gaan.

Rechter Vanessa Baraitser besloot dat de hoorzittingen niet kunnen plaatsvinden als advocaten niet persoonlijk in de rechtszaal kunnen verschijnen en verdaagde de zaak tot 4 mei om een nieuwe datum vast te stellen.

De Amerikaanse autoriteiten willen Assange onder meer vervolgen voor de publicatie van geheim materiaal over de oorlogen in Afghanistan en Irak.