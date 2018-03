Amerikaanse tiener verstopte bom in school

Een tiener in de Amerikaanse staat Utah is opgepakt nadat hij een bom zijn school binnensmokkelde. De jongen verstopte de bom, die in een rugzak zat, in het schoolgebouw, maar het explosief kwam niet tot ontploffing. Volgens de politie heeft de jongen sympathieën voor Islamitische Staat (IS).

Studenten van de Pine View High School in St. George ontdekten de rugzak maandagmiddag. De tas lag achter een frisdrankenautomaat en er kwam rook uit. Daarop werd de school ontruimd en een explosievenopruimingsdienst ingeschakeld. Het team stelde vast dat het ging om een explosief en maakte de bom onschadelijk. Het explosief „had de potentie om ernstige gewonden en doden te veroorzaken”, meldde de plaatselijke autoriteiten in een verklaring.

De jongen werd al snel als verdachte aangemerkt en opgepakt. Na doorzoekingen in zijn huis vonden de autoriteiten materialen om een bom te maken. Ook vonden ze informatie over IS. De student is ook een verdachte in een incident in het naburige Hurricane, waar de Amerikaanse vlag op een highschool werd vervangen door een vlag van IS.