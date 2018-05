Amerikaanse tiener opgepakt om aanslagplan

De Amerikaanse autoriteiten hebben een tiener opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De zeventienjarige jongen zou van plan zijn geweest het vuur te openen in een winkelcentrum in Frisco (Texas), berichten Amerikaanse media.

De middelbare scholier wilde zijn plan in mei uitvoeren, zeggen de autoriteiten. Hij zou een poging hebben gedaan om handlangers te rekruteren. Ook had de tiener, die nog bij zijn ouders woonde, naar verluidt al zo’n 1400 dollar (zo’n 1170 euro) uitgegeven aan wapentuig en andere hulpmiddelen. De autoriteiten bemachtigden een manifest waarin de verdachte trouw zwoer aan terreurgroep IS.

De scholier kwam in beeld bij de autoriteiten toen hij eind vorig jaar contact legde met een informant van de FBI. De verdachte zou toen hebben gezegd dat hij wilde zorgen dat Amerika in dezelfde situatie zou belanden als Europa „waar militairen worden ingezet in de straten”.