Amerikaanse Talibanstrijder na 17 jaar vrij

John Walker Lindh, die in Afghanistan meevocht aan de zijde van de Taliban, is na zeventien jaar vrijgekomen. Hij heeft donderdag de gevangenis in de Amerikaanse staat Indiana verlaten, zei zijn advocaat tegen de krant Washington Post.

De inmiddels 38-jarige Lindh was eigenlijk veroordeeld tot 20 jaar cel, maar mocht de gevangenis vervroegd verlaten. Hij staat de komende drie jaar wel onder toezicht. Hij mag in die periode geen paspoort hebben, niet zonder supervisie het internet gebruiken en ook niet online communiceren in een andere taal dan Engels.

Lindh was in 2001 gevangengenomen in Afghanistan. Dat een jonge Amerikaan zich had aangesloten bij de radicale groepering leidde in de Verenigde Staten tot geschokte reacties. Ook zijn vervroegde vrijlating is niet onomstreden. Minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) noemde dat besluit "onverklaarbaar".

De ‘Amerikaanse Taliban’ bekende in 2002 schuld, maar beklemtoonde ook dat hij de Taliban alleen wilde helpen bij hun binnenlandse strijd. "Ik ging niet om te vechten tegen Amerika en dat heb ik ook nooit gedaan", beweerde Lindh destijds. "Ik heb terrorisme nooit in enige vorm gesteund en dat zal ik ook nooit doen."