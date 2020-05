Veel Amerikaanse steden bereiden zich voor op nieuwe protesten en mogelijk rellen. De afgelopen avonden gingen in veel steden mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en racisme door de politie na de dood van George Floyd in Minneapolis. Hij overleed in het ziekenhuis nadat een agent lang zijn knie op de nek van Floyd legde tijdens een arrestatie.

De gouverneur van de staat Minnesota, waar Minneapolis ligt, heeft de Nationale Garde al ingeschakeld en heeft nu ook hulp gevraagd aan omliggende staten. Bij de protesten, die op meerdere plekken uitmondden in rellen en plunderingen, zijn al zeker twee mensen omgekomen de afgelopen dagen.

President Donald Trump riep gouverneurs en burgemeesters zondag op om de Nationale Garde in te schakelen. Hij haalde daarbij uit naar Democratische burgemeesters en gouverneurs en zijn tegenstander bij de presidentsverkiezingen in november Joe Biden. „De wereld kijkt en lacht je uit, is dit wat je wil”, aldus Trump. Veel Democratische politici, zoals de gouverneur van Minnesota Tim Walz, veroordeelden de rellen, maar toonden begrip voor de protesten en de woede van de actievoerders.

Op sociale media komen al berichten binnen over rellen en onrust in steden als Chicago en Philadelphia. In Philadelphia zou de ME al hebben ingegrepen met traangas.