Amerikaanse staten zien recordtoenames coronagevallen

Het nieuwe coronavirus blijft in veel Amerikaanse staten om zich heen grijpen. De autoriteiten in Alabama en Florida maakten zaterdag voor de derde dag op rij melding van een recordaantal nieuwe besmettingen. In Oklahoma gebeurde dat voor de tweede dag op rij.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de corona-uitbraak. Bij ruim 2 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen en zeker 115.000 patiënten zijn overleden. In het hele land zijn zaterdag ongeveer 25.000 nieuwe besmettingen vastgesteld: het hoogste aantal voor een zaterdag sinds 2 mei.

De stijging van het aantal coronabesmettingen dat aan het licht komt, kan te maken hebben met het feit dat steeds meer mensen worden getest op het virus. Het aantal ziekenhuisopnames neemt echter ook toe, onder meer in staten als Arkansas, Noord-Carolina, Texas en Utah. Dat kan niet worden verklaard door een toename van het aantal testen.

Veel staten hebben de afgelopen tijd beperkingen opgeheven die verspreiding van het virus moesten voorkomen. De pandemie heeft gezorgd voor enorme economische schade en een torenhoge werkloosheid. Bestuurders staan daardoor onder druk om de economie weer op gang te helpen.

Gezondheidsfunctionarissen hebben Amerikanen opgeroepen mondkapjes te dragen en grote bijeenkomsten te vermijden. Toch gingen mensen op veel plaatsen massaal de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Die protesten volgden op de dood van de zwarte arrestant George Floyd.

Ook president Donald Trump wil weer een grote bijeenkomst houden met aanhangers. Dat moet zaterdag gaan gebeuren in Tulsa. Bezoekers moeten wel toezeggen dat ze zijn campagne niet zullen aanklagen als ze daar het coronavirus oplopen.