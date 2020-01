Amerikaanse stad Richmond beducht voor wapengeweld

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Virginia vrezen gewelddadigheden bij een betoging van voorstanders van wapenbezit waar naar verwachting ook extremisten op af komen. De gouverneur heeft wapenbezit in en rond het parlementsgebouw in de hoofdstad Richmond verboden. De mogelijk tienduizenden vaak gewapende betogers willen er maandag protesteren, omdat de staat het wapenbezit wil beperken.

Het Openbaar Ministerie heeft eerder laten weten dat het „geloofwaardige informatie” heeft dat „gewapende groepen van buiten Virginia” naar Richmond willen komen om geweld te plegen. In augustus 2017 waren er 100 kilometer noordwestelijker in Charlottesville onlusten bij een betoging van ultrarechtse groepen. Er vielen toen drie doden en meer dan dertig gewonden, onder meer toen een betoger met een auto op tegendemonstranten inreed.

Er zijn in Richmond vaker betogingen voor wapenbezit geweest, georganiseerd door de Virginia Citizens Defence League. Dit jaar is de spanning groter, omdat de Democratische Partij in november een meerderheid in het parlement van Virginia kreeg, en wapenbezit wil aanpakken.