Amerikaanse staat Rhode Island doet New Yorkers in quarantaine

De gouverneur van de Amerikaanse staat Rhode Island laat alle mensen uit New York die in haar staat zijn opsporen en in quarantaine plaatsen. Gina Raimondo kondigde dit aan als onderdeel van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

New York, de grootste stad van de VS, is op dit moment de grootste brandhaard met ongeveer 26.000 besmettingen. In Rhode Island, dat niet aan New York grenst maar wel vlakbij aan de oostkust ligt, zijn dat er nog maar net 200.

Raimondo kondigde onder andere aan dat de Nationale Garde langs de deuren zal gaan bij vakantiehuizen aan de kust om te zien of er New Yorkers zijn. Die gaan vervolgens gedwongen twee weken in isolatie. Verder zullen auto’s met een nummerplaat van New York van de weg worden gehaald. De inzittenden moeten ook in quarantaine als zij in de staat willen blijven.