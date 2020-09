Amerikaanse ‘spion’ wordt beschuldigd van terrorisme

Een „Amerikaanse spion” die vorige week is gearresteerd in de buurt van Venezolaanse olie-installaties zal worden beschuldigd van „terrorisme”, kondigde procureur-generaal Tarek William Saab aan.

Venezuela maakte vrijdag melding van de arrestatie en zei dat de man twee olieraffinaderijen had bespioneerd toen hij werd opgepakt met contant geld en wapens.

Bij de bekendmaking van de arrestatie zei president Nicolás Maduro dat de Amerikaanse burger „in de staat Falcon de Amuay- en Cardon-raffinaderijen had bespioneerd” toen hij de vorige dag werd opgepakt.

Volgens Maduro hadden de autoriteiten een poging om een explosie te ontketenen bij een oliecomplex verijdeld. De opgepakte man was een Amerikaanse marinier die eerder had gediend „op CIA-bases in Irak”, zei Maduro.

Zeven Venezolaanse burgers die dit weekend in verband met de zaak zijn aangehouden „zullen worden beschuldigd van verraad”, aldus Saab.

Vorige maand werden twee voormalige Amerikaanse militairen, Luke Alexander Denman, 34, en Airan Berry, 41, veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf in Venezuela op beschuldiging van onder meer terrorisme, na een mislukte poging om het Caribische land in mei vorig jaar binnen te vallen.