‘Amerikaanse senator verkocht aandelen kort voor beursdaling’

De Republikeinse senator Richard Burr is in de Verenigde Staten in opspraak geraakt. Hij verkocht volgens Amerikaanse media kort voor de beurzen kelderden vanwege de coronacrisis voor minimaal 539.000 euro en maximaal 1,48 miljoen euro aan aandelen.

Burr is het Republikeinse hoofd van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Naar buiten toe verkondigde hij de afgelopen weken meermaals dat het coronavirus niet hard zou toeslaan in de VS. Ondertussen waarschuwde hij rijke donoren van zijn campagne dat het weleens net zo erg kon worden als de Spaanse griep in 1918, toen wereldwijd tientallen miljoenen mensen om het leven kwamen.

Nog drie andere senatoren worden beschuldigd door Amerikaanse media. Volgens The New York Times hebben de Democratische senator en lid van de inlichtingencommissie Dianne Feinstein en de Republikeinse senatoren James Inhofe en Kelly Loeffler hetzelfde gedaan als Burr. Ook bij hen gaat het in sommige gevallen om miljoenen dollars.

Als hoofd van de inlichtingencommissie ontvangt Burr dagelijks alle belangrijke waarschuwingen. Burr doet de beschuldigingen in het artikel van de National Public Radio af als onzin. „In het artikel worden bewust uitspraken van mij uit hun context getrokken. De boodschap die ik met mijn achterban deelde is hetzelfde als wat de gezondheidsdiensten melden.”