Amerikaanse senaat stelt stemming zorgwet uit

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben besloten een geplande stemming over een nieuwe zorgwet uit te stellen. Het besluit tot uitstel tot na het 4 juli-reces komt na de aankondiging van zeker vijf Republikeinen dat zij tegen de wet zullen stemmen.

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell en andere Republikeinen zijn hard bezig genoeg steun te verkrijgen voor de wet, die de zorgwet van oud-president Barack Obama moet vervangen en grotendeels zal ontmantelen. De partij kan zich slechts twee tegenstemmen veroorloven om de wet door de Senaat te krijgen.

De aankondiging komt een dag nadat het onpartijdige budgetkantoor van het Congres had laten weten dat door de voorgestelde wet 22 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering kwijtraken in de komende tien jaar.

President Donald Trump heeft nu alle 52 Republikeinse senatoren in het Witte Huis uitgenodigd om te bespreken hoe het verder moet. De afschaffing van de bestaande ‘Obamacare’-zorgwet van zijn voorganger Barack Obama was een van Trumps belangrijkste verkiezingsbeloften. Het nieuwe wetsontwerp is zeker al de derde poging sinds zijn ambtsaanvaarding Obamacare te vervangen.

Het conceptvoorstel voorziet onder meer in een belastingverlaging voor de rijken. Ook zouden Amerikanen straks niet langer verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten. Eerder keurde het Huis van Afgevaardigden al een voorstel goed om het zogeheten Obamacare te wijzigen, maar dat plan gold als kansloos in de Senaat.