Amerikaanse sancties tegen 17 Saudi’s

De Amerikaanse regering heeft sancties opgelegd aan zeventien Saudi’s voor hun rol in de zaak van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel. Onder hen zijn de Saudische consul-generaal in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, en de leden van een team die verantwoordelijk worden gehouden voor het doden van Khashoggi in de diplomatieke missie. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Anderen die op de sanctieslijst staan zijn Saud al-Qahtani, een voormalige topassistent van kroonprins Mohammed bin Salman en Maher Mutreb, een medewerker van Qahtani die dit jaar op officiële bezoeken aan de Verenigde Staten en Europa op foto’s is verschenen met prins Mohammed.

Een aanklager in Saudi-Arabië liet donderdag weten de doodstraf te zullen eisen voor vijf van de elf verdachten die voor de moord op Khashoggi zijn aangeklaagd. Khashoggi, een criticus van het Saudische regime, werd op 2 oktober gedood in het consulaat na een gevecht. Dat gebeurde met een dodelijke injectie, zei de plaatsvervangend openbaar aanklager en woordvoerder Shalaan al-Shalaan tegen verslaggevers. De verblijfplaats van Khashoggi’s overblijfselen is onbekend, zei hij.