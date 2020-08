Amerikaanse regering wil leiding Hongkong straffen

De Amerikaanse regering gaat de leiding van de Chinese stad Hongkong en andere Chinese topfiguren straffen, nadat in de metropool een strenge veiligheidswet is ingevoerd door het communistische regime in Peking.

De sancties zijn gericht tegen de hoogste bestuurder van de metropool, Carrie Lam, en andere topfiguren in Hongkong en China. Zij worden gestraft voor hun rol in het harde optreden tegen personen met politiek afwijkende meningen, melden verslaggevers van persbureau Bloomberg. De nieuwe wet schendt in de ogen van Washington de speciale status die Hongkong kreeg na het einde van het Britse bestuur in 1997.

De Amerikanen kunnen betrokken personen de toegang tot de VS weigeren of hun eventuele tegoeden in de VS bevriezen.