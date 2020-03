Amerikaanse regering bestelt 500 miljoen mondkapjes

De Amerikaanse regering heeft 500 miljoen mondkapjes van het type N95 besteld vanwege de epidemie van het nieuwe coronavirus, zei president Donald Trump woensdag. Hij gaf geen details over de bedrijven waar de order is geplaatst.

Verschillende Amerikaanse bedrijven zijn volgens Trump door de toegenomen vraag al overgestapt op de productie van dergelijke geavanceerde mondkapjes. De regering heeft ook aan bouwbedrijven gevraagd om hun resterende maskers aan de gezondheidszorg te doneren, zei Trump.

Die zijn nu vooral nodig voor artsen en ziekenhuispersoneel die zorgen voor patiënten met Covid-19.

In tegenstelling tot chirurgische mondkapjes bieden de zogenaamde N95-kapjes de drager uitgebreide bescherming tegen potentieel besmettelijke deeltjes zoals bacteriën of virussen in de lucht.