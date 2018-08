Amerikaanse rechter wil verbod chloorpyrifos

Het federaal hof van beroep in Seattle heeft het Amerikaans milieuagentschap EPA opgedragen het veel gebruikte insecticide chloorpyrifos te verbieden. Twee van de drie rechters waren van mening dat een besluit van de toenmalige EPA-baas Scott Pruitt moet worden teruggedraaid.

De door Donald Trump benoemde en weggestuurde Pruitt legde in maart 2018 een petitie naast zich neer van milieubeschermingsorganisaties om het gewraakte middel op de zwarte lijst te zetten als het in de voedselketen terechtkomt. Boeren zetten het graag in ter bescherming van hun fruit-, groenten- en notenoogst.

„Dit toont aan dat EPA de wetenschap dat deze pesticide de hersenen van kinderen kan beschadigen niet zomaar kan negeren”, zei Marisa Ordonia, de advocate van de eisende partij. Chloorpyrifos is al zwaar omstreden. Pruitt liet het toch toe omdat hij evenals Trump af wilde van te veel regulering.