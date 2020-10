Amerikaanse post bezorgde inmiddels 100 miljoen stembiljetten

Het Amerikaanse staatspostbedrijf USPS heeft sinds begin september meer dan 100 miljoen stembiljetten bezorgd voor de presidentsverkiezingen van 3 november. De dienst zegt in staat te zijn de biljetten tijdig op de juiste plek te krijgen.

Over het postbedrijf is veel te doen. De regering-Trump benoemde in mei een nieuwe topman. Deze Louis DeJoy, een donateur van Trumps Republikeinen, wordt er door met name Democraten van beticht de geroemde United States Postal Service minder efficiënt te maken. Ook rechters hebben dat gezegd.

Een federale rechter verplichtte USPS vorige maand alle verkiezingsgerelateerde post met prioriteit af te handelen en zo nodig personeel overuren te laten maken. Inmiddels zijn 523 miljoen van dergelijke poststukken binnengekomen, 162 procent meer dan bij de verkiezingen in 2016.

Amerikanen kunnen in veel staten al vervroegd stemmen, per post of in persoon. In 2016 stemde een kwart van de Amerikaanse kiezers per post. Mede vanwege de coronapandemie is briefstemmen nu meer in trek. Inmiddels hebben ruim 46,5 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht, van wie 33 miljoen per post, blijkt uit cijfers van het Elections Project dat dit bijhoudt.

De Republikeinse president Trump zaait geregeld twijfel over het stemmen per post. Volgens hem werkt dat verkiezingsfraude in de hand, maar daarvoor is geen bewijs.

De verwachting is dat ongeveer 150 miljoen Amerikanen hun stem uitbrengen. Vier jaar geleden waren het er 139 miljoen, of 55 procent van de kiesgerechtigden.