Amerikaanse politie vindt kind in hondenhok

De politie in de Amerikaanse staat Tennessee heeft op een terrein in Henry County een kind van 1,5 jaar oud in een hondenhok gevonden. Honderden dieren zaten in kooien en liepen los rond. De moeder van het kind, de stiefvader en diens vader zijn gearresteerd op verdenking van kindermishandeling en dierenmishandeling.

Het hok waar het jongetje in was opgesloten was 1,20 bij 1,20 meter. Er lag alleen wat speelgoed in. Het kind is opgevangen door de jeugdzorg. De politie was in actie gekomen na een anonieme tip.

Onder de 700 zwaar verwaarloosde dieren waren slangen, waaronder een ruim 3 meter lange boa constrictor, honden, katten, konijnen, kippen en muizen. In een caravan op het terrein lag de vloer bezaaid met uitwerpselen en liepen ontelbare kakkerlakken. Ook vond de politie 17 vuurwapens en ruim honderd wietplanten.