Amerikaanse parachutisten komen in Duitsland in de bomen terecht

Een oefening van Amerikaanse paratroepen in Duitsland is niet helemaal volgens plan verlopen. Bij de sprongen op het oefenterrein in Grafenwöhr kwamen militairen met hun valscherm in de bomen terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om ze eruit te halen.

Zes militairen raakten gewond door het incident woensdagavond, aldus Duitse media. De brandweer en andere hulpdiensten schoten de militairen met 160 man te hulp. Een van de brandweerlieden raakte daarbij gewond.

Aan de luchtlandingsoefening deden ongeveer 200 militairen mee. Het was de bedoeling dat de militairen in een weiland zouden landen. Een deel van de manschappen kwam door onbekende oorzaak in een nabijgelegen stuk bos terecht.