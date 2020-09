Amerikaanse opperrechter Ginsburg overleden

De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (87) is overleden. Dat heeft het hooggerechtshof in de VS vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Haar overlijden biedt president Donald Trump de mogelijkheid een conservatieve rechter te benoemen.

De hoogbejaarde Ginsburg liet twee maanden geleden weten dat ze werd behandeld voor kanker. Ze onderging chemotherapie nadat een eerdere behandeling niet hielp. De voorvechtster van vrouwenrechten is gestorven aan de complicaties van uitgezaaide alvleesklierkanker, staat in de verklaring die naar buiten is gebracht.

Ginsburg, die in 1993 door de Democratische president Bill Clinton werd benoemd, leed al eerder aan diverse soorten kanker en belandde twee jaar geleden ook met gebroken ribben in het ziekenhuis. Opperrechters in de VS worden voor het leven benoemd.

Ginsburg was een van de vier meer progressieve rechters in het negen leden tellende hooggerechtshof. Door haar overlijden wordt de conservatieve meerderheid in het hof waarschijnlijk verder uitgebouwd.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, zegt dat de vacature die nu is ontstaan bij het hooggerechtshof pas vervuld mag worden als de nieuwe president is aangetreden. „Het Amerikaanse volk zou een stem moeten hebben bij de selectie van hun volgende rechter bij het hooggerechtshof. Daarom mag deze vacature pas worden vervuld als we een nieuwe president hebben”, zei hij op Twitter.

Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat in de verkiezingen van 2016, prees de verdiensten van Ginsburg op Twitter. „Ginsburg baande de weg voor zoveel vrouwen, mijzelf incluis. Er zal nooit meer iemand zijn zoals zij.” De Republikeinse oud-president George W. Bush zei in een statement dat de Ginsburg „vele van haar 87 opmerkelijke jaren wijdde aan het streven naar gerechtigheid en gelijkheid en meer dan één generatie vrouwen en meisjes inspireerde.”