Amerikaanse minister biedt Erdogan steun aan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft woensdag in Ankara gesproken met president Recep Tayyip Erdogan. Pompeo bood hem Amerikaanse assistentie aan bij het Turkse onderzoek naar de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaan sprak op het vliegveld ook met zijn ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu. Die omschreef het overleg met Pompeo later als „nuttig en vruchtbaar”, zonder in detail te treden.

Pompeo had dinsdag een onderhoud met de Saudische koning in Riyad over de kwestie en ook met diens zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Pompeo is naar de regio gereisd om opheldering te krijgen over de verdwijning van Khashoggi. Die woonde in de VS en is begin deze maand in het Saudische consulaat in Istanbul verdwenen.

Onderzoekers doorzoeken vermoedelijk woensdag de ambtswoning van de Saudische consul in de miljoenenstad. Dat onderzoek had eigenlijk dinsdag moeten plaatsvinden, maar ging toen niet door. „De Saudiërs beweerden dat het gezin van de consul binnen was”, zei Cavusoglu na zijn gesprek met Pompeo. „We hopen dat de politie de residentie vandaag wel binnen kan gaan.”