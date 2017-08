Amerikaanse militairen gedood in Irak

Twee Amerikaanse militairen zijn tijdens een missie in Noord-Irak om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond bij de missie op zondag, meldde de internationale coalitie voor de bestrijding van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De eerste berichten wijzen erop dat het incident niet is gebeurd tijdens direct contact met de vijand.

De Amerikaanse commandant van de coalitie, generaal Stephen Townsend, verklaarde dat de militairen zijn gestorven in de strijd tegen een „wrede vijand”. Het IS-persagentschap Amaq deelde korte tijd later mee dat de militairen zijn gedood als gevolg van een raketbeschieting van de extremisten op een dorp in de buurt van de noordelijke Iraakse stad Tell Afar.

De Verenigde Staten leiden de internationale anti-IS-coalitie. Met Amerikaanse luchtsteun en militaire adviseurs op de grond, veroverde het Iraakse leger in juli IS-bolwerk Mosul. In het noorden van het land hebben de jihadisten nog de controle over een aantal gebieden.