Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan

Twee Amerikaanse militairen zijn woensdag gedood tijdens een actie in Afghanistan. De identiteit van de slachtoffers werd nog niet vrijgegeven, in verband met de kennisgeving aan de familie, meldde de door de VS geleide NAVO-missie in Afghanistan.

Het nieuws kwam op het moment dat mogelijk beslissende gesprekken tussen de VS en de Taliban over de toekomst van het door oorlog verwoeste land worden hervat in Qatar.

Het aantal militairen van het Amerikaanse leger dat dit jaar in Afghanistan is gedood bij acties staat nu op zeker veertien.