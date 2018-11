Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan

Drie Amerikaanse militairen zijn gedood door een ontploffing van een explosief bij de Afghaanse provinciehoofdstad Ghazni. Drie andere militairen raakten gewond, schrijft de NAVO in een verklaring.

Door de aanslag raakte ook een werknemer van een Amerikaans bedrijf gewond. De NAVO gaf geen verdere details over de aanslag.

In de Oost-Afghaanse provincie Ghazni wordt al maanden zwaar gevochten tussen de Taliban en milities die door het Afghaanse leger worden ondersteund. In het gebied wonen veel Hazara’s, een overwegend sjiitische minderheid. De afgelopen jaren hebben de soennitische Taliban regelmatig aanslagen uitgevoerd op sjiitische moskeeën en culturele centra in Ghazni. In reactie hierop hebben de Hazara’s milities opgezet.

De VS en de NAVO zijn officieel met hun gevechtsmissie gestopt, maar bieden nog steeds steun aan het Afghaanse leger. Ongeveer 15.000 Amerikaanse militairen zijn actief in Afghanistan.