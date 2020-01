Twee Amerikaanse militairen zijn zaterdag gedood door een bermbom in het zuiden van Afghanistan. Twee anderen raakten gewond bij de aanslag op een voertuig van het Amerikaanse leger in de buurt van Kandahar. Dat heeft een woordvoerder van de NAVO-missie in het Centraal-Aziatische land bekendgemaakt.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.