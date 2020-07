Amerikaanse media moeten in China opening van zaken geven

Vier Amerikaanse nieuwsmedia die in China actief zijn moeten van de Chinese regering binnen zeven dagen een overzicht geven van hun werkzaamheden in dat land en van hun financiën. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard.

Het gaat Associated Press, United Press International, CBS en NPR. Ze moeten onder andere details op tafel leggen over wie er voor hen werken. China reageert hiermee op de beperkingen die vier Chinese mediabedrijven in de VS opgelegd hebben gekregen.

De Amerikaanse regering besloot begin vorige week in haar strijd tegen Chinese staatspropaganda vier grote Chinese mediabedrijven voortaan te behandelen als ambassades. Daardoor worden hun activiteiten op Amerikaanse bodem beperkt.

China Central Television, China News Service, People’s Daily en de Global Times zijn volgens Washington propagandamachines onder controle van de Chinese Communistische Partij. Eerder dit jaar waren al vijf Chinese mediabedrijven in de VS aangepakt.

De spanningen tussen de VS en China lopen op in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.