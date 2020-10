Amerikaanse legerchef terug in Pentagon na coronaquarantaine

De chef van de Amerikaanse landmacht, generaal James McConville, is weer terug in het ministerie van Defensie na een periode van quarantaine. Vrijwel de hele Amerikaanse legertop ging een week geleden uit voorzorg in quarantaine nadat de vicecommandant van de kustwacht het coronavirus had opgelopen.

De besmette admiraal Charles Ray had de week daarvoor topoverleg in het Pentagon bijgewoond. Ook een andere hoge militair die daarbij was legde een positieve test af.

McConville zei op een persconferentie in het Pentagon dat hij dinsdag negatief is getest en artsen hem toestemming hadden gegeven om weer naar het departement te komen.