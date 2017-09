Amerikaanse laat dierentuin 22 miljoen na

Een 93-jarige Amerikaanse weduwe wil de dierentuin van Keulen na haar dood 22 miljoen dollar (18,5 miljoen euro) nalaten. „Dit heeft me natuurlijk uit de stoel geslagen”, reageerde directeur Christopher Landsberg van de dierentuin vrijdag op de onverwachte geldzegen uit de VS.

De kinderloze Elizabeth Reichert komt oorspronkelijk uit Keulen. Daar leerde ze in 1944 Arnulf Reichert kennen, die zich als jood voor de nazi’s moest verbergen. „We waren twee arme kinderen uit Keulen”, vertelde ze aan de Keulse stadskrant.

Een jaar na de oorlog trouwde ze met Arnulf en emigreerde met hem via Israël naar de Verenigde Staten. Reichert werd daar als zelfstandig ondernemer een rijk man. Het was zijn wens de dierentuin van Keulen te steunen. „We zijn Keulen nooit vergeten”, zei Elizabeth. „En de dierentuin is voor Keulen net zo belangrijk als de Dom.”

Om de stad niet op het idee te laten komen de overheidssubsidie voor de dierentuin te verminderen met het bedrag van de gift, heeft de Amerikaanse laten vastleggen dat het geld ook daadwerkelijk ten goede moet komen aan de dierentuin.