Amerikaanse krant: Trump houdt verkiezingsfeest in Witte Huis

De Amerikaanse president Trump is van plan op de avond van de verkiezingen op 3 november een groot feest te houden in het Witte Huis. Er zou zijn gesproken over ongeveer 400 gasten, meldt de krant The New York Times.

Het dagblad baseert zich op personen die op de hoogte zijn van de plannen. Het team van de president wilde aanvankelijk een evenement organiseren in een nabijgelegen hotel van Trump zelf, maar onder meer plaatselijke coronaregels zetten een streep door dat plan.

Volgens de krant roept de geplande verkiezingsparty vragen op over veiligheid. Mogelijk leidt het tot een nieuwe coronavirusuitbraak in het Witte Huis. Een bijeenkomst daar op 26 september voor opperrechter Amy Coney Barrett bleek een zogenoemde superverspreider. Het evenement werd buiten gehouden, maar de aanwezigen hielden zich ook in het Witte Huis op. Onder anderen de president en de first lady bleken kort daarop besmet.

Volgens onbevestigde berichten wil Trump op verkiezingsavond al de overwinning uitroepen als het er zelfs maar op lijkt dat hij voor ligt op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Hij zou dat vertrouwelingen hebben gemeld, aldus de Amerikaanse nieuwswebsite Axios.