Amerikaanse klokkenluider wil Russische nationaliteit

De Amerikaanse ex-CIA-agent en klokkenluider Edward Snowden gaat de Russische nationaliteit aanvragen, zei hij maandag. Vorige maand kreeg Snowden al een permanente verblijfstatus in het land waar hij in 2013 heen vluchtte.

De 37-jarige Snowden ontvluchtte de VS in 2013 nadat hij geheime documenten openbaarde over grote spionageacties van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Deze dienst hield privécommunicatie van burgers in de Verenigde Staten op onrechtmatige manieren in de gaten. Snowden werkte bij de NSA als systeembeheerder.

„Na jaren gescheiden van mijn ouders te hebben geleefd, willen mijn vrouw en ik niet hetzelfde voor ons kind. Daarom hebben wij in deze tijd van een pandemie en gesloten grenzen besloten dubbel staatsburgerschap aan te vragen”, aldus Snowden op Twitter.

Directe aanleiding voor het aanvragen van een Russisch paspoort is het feit dat Snowdens echtgenote Lindsay in verwachting is van hun eerste kind. „Na jaren te zijn gescheiden van onze ouders, willen we niet riskeren dat we ook nog worden gescheiden van onze zoon. Daarom vragen we, in deze tijd van pandemie en gesloten grenzen, een tweede staatsburgerschap aan.”

De Amerikaanse justitie zit ook achter Snowden aan wegens zijn boek Permanent Record en heeft een deel van de opbrengst opgeëist. Raadslieden van Snowden in de VS hebben volgens Amerikaanse media recent hierover een akkoord met justitie bereikt. Snowden zou meer dan 5 miljoen dollar afstaan.