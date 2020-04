Amerikaanse klokkenluider Snowden wil langer in Rusland blijven

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden wil langer in Rusland blijven. Hij heeft de autoriteiten gevraagd zijn verblijfsvergunning met nog eens drie jaar te verlengen, meldt het Russische persbureau TASS.

Volgens zijn advocaat in Rusland wordt het verkrijgen van het Russische staatsburgerschap momenteel niet besproken.

Snowden (36) bevindt zich sinds 2013 in Rusland nadat de Verenigde Staten zijn paspoort hadden ingetrokken. De Amerikanen willen hem vervolgen voor spionage.

Snowden was medewerker van de geheime dienst CIA en werkte tijdelijk bij de geheime dienst National Security Agency (NSA). Hij gaf de kranten The Washington Post en The Guardian geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA, waar telecommunicatiebedrijven en Europese overheden bij betrokken waren.