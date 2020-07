Amerikaanse justitie wil prins Andrew graag spreken over Epstein

EPSTEIN

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse justitie benadrukt de Britse prins Andrew te willen spreken in de Epstein-zedenzaak. Een aanklager in New York zegt graag van zijn verklaring te willen profiteren. Ze zegt het toe te juichen als prins Andrew komt om "met ons te praten".

De opmerking komt na de aanhouding van de ex-vriendin van de inmiddels overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, een zedendelinquent die door Amerikaanse media een seksueel roofdier wordt genoemd. Vriendin en vertrouweling Ghislaine Maxwell zou Epstein bij zijn misdrijven hebben geholpen.

Andrew, zoon van de Britse koningin Elizabeth, had nauwe banden met Epstein. Een maand geleden had het Amerikaanse ministerie van Justitie al een claim ingediend om hem te ondervragen, maar ook gesteld dat Andrew niet aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd.

Prins Andrew ligt al jaren onder vuur door zijn vriendschap met Epstein. Naar aanleiding van alle recente commotie legde hij zijn koninklijke taken neer.