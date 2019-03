Amerikaanse journalist opgepakt in Venezuela

Veiligheidsagenten in Venezuela hebben een Amerikaanse journalist gearresteerd. Militaire inlichtingenagenten doorzochten het huis van Cody Weddle in Caracas en namen de journalist en zijn apparatuur mee, zei de nationale journalistenvakbond woensdag.

Weddle werkt als freelance journalist, naar eigen zeggen onder meer voor de Amerikaanse media ABC en Miami Herald. In het Zuid-Amerikaanse land strijden het staatshoofd Nicolás Maduro en de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó momenteel om de macht. Weddle heeft recentelijk herhaaldelijk verslag uitgebracht over de gebeurtenissen in Venezuela.

De autoritaire regering van Maduro heeft enkele weken geleden al meerdere buitenlandse journalisten opgepakt en het land uitgezet, omdat ze zonder geldig werkvisum in Venezuela zouden zijn. Sinds eind vorig jaar is de Duitse journalist Billy Six ook in hechtenis in Venezuela. Hij wordt beschuldigd van spionage en rebellie.