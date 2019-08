Amerikaanse Joden woedend op Trump om verwijt

Joodse organisaties in de Verenigde Staten hebben woedend gereageerd op uitlatingen van president Donald Trump. De Republikein verweet Amerikaanse Joden die op de Democratische Partij stemmen dat ze ontrouw zijn aan Israël en zich niet loyaal gedragen ten opzichte van dat land.

Trump zei dit na de commotie die was ontstaan over de Democratische Congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib. Zij werden, nadat Trump druk had uitgeoefend op Israël, vorige week de toegang tot Israël ontzegd. De twee hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de Israëlische behandeling van de Palestijnen en zich uitgesproken voor een boycot van Israël.

David Harris, voorzitter van het Amerikaans-Joodse Comité in Washington, had ook scherpe kritiek op de uitspraken van Trump: "Schokkend, verdeeldheid zaaiend en ongepast voor een president. Amerikaanse Joden hebben, net als alle andere Amerikanen, verschillende politieke oriëntaties. Zijn beoordeling van hun kennis of 'loyaliteit', gebaseerd op hun partijvoorkeur, is ongepast, ongewenst en absoluut gevaarlijk", aldus Harris.

"Het is onduidelijk aan wie Joden ontrouw zijn, maar beschuldigingen van ontrouw zijn al lang gebruikt om Joden aan te vallen", schreef Jonathan Greenblatt van de joodse organisatie Anti-Defamation League (ADL) in een reactie op de president. Hij riep op om een einde te maken aan het "gebruik van Joden als politiek speeltje".

