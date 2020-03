Amerikaanse jazz-pianist McCoy Tyner overleden

De Amerikaanse jazz-pianist McCoy Tyner is op 81-jarige leeftijd overleden. Tyner is vooral bekend van zijn samenwerking met jazzlegende en saxofonist John Coltrane.

Coltrane formeerde het in de jazzwereld beroemd geworden kwartet met Tyner in 1960. In 1966 verliet Tyner het kwartet. Hij maakte daarna zelf ook een aantal albums, onder andere voor het bekende label Blue Note.

Tyner werd in 1938 geboren in Philadelphia aan de Amerikaanse oostkust en leerde als kind al pianospelen. Hij sleepte in zijn carrière twee Grammy’s in de wacht.