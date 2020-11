Amerikaanse investeerder vrij uit huisarrest in Rusland

Het huisarrest van de Amerikaanse investeerder Michael Calvey in Rusland is opgeheven. Dat heeft het Hooggerechtshof in Moskou donderdag bepaald, meldden Russische media.

Calvey, oprichter van het investeringsfonds Baring Vostok, werd in februari 2019 gearresteerd wegens verduistering in verband met een geschil over een deal voor geldschieter Vostotsjni (Oriëntaalse) Bank. De nu omstreden leenbank wordt ook de Orient Expressbank genoemd.

De 51-jarige Calvey behoort tot de grootste particuliere investeerders in Rusland. Hij werd verdacht van het verduisteren van omgerekend ongeveer 34 miljoen euro. Calvey, die de beschuldigingen ontkende, zou tot 13 november onder huisarrest staan.

Calvey is in conflict met twee invloedrijke zakenmannen die betrokken waren bij de fusie van de in problemen geraakte ‘Oriënt Express’ met de eveneens in zwaar weer verkerende Uniastrum Bank van Artem Avetsjian. Hij is een van de zakenlui die zeggen door Calvey te zijn benadeeld.

Zijn arrestatie veroorzaakte verontwaardiging onder zowel buitenlandse als Russische investeerders, evenals een aantal spraakmakende figuren in de buurt van het Kremlin.

De vrijlating volgt na een overeengekomen schikking van zo’n 27 miljoen euro tussen Baring Vostok en Avetsjians Finvison Holdings.