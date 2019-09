Amerikaanse gezant Oekraïne Volker stapt op

Kurt Volker, de Amerikaanse speciale afgezant voor Oekraïne, heeft ontslag genomen. Dat meldt CNN op basis van vertrouwelijke bronnen.

Volker is een van de hoofdrolspelers in de Trump-Oekraïne-controverse. Volgens een klokkenluider heeft president Donald Trump zijn macht misbruikt voor politieke doeleinden. Dat zou Trump gedaan hebben tijdens een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski die hij vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn rivaal Joe Biden.

Onderzoekscommissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen dat minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken documenten overhandigt met betrekking tot de correspondentie die met de Oekraïense regering is gevoerd. Daarvoor is vrijdag een dagvaarding verstuurd. De commissie wilde ook Volker horen, maar of dat nu nog mogelijk is na zijn ontslag is onduidelijk.