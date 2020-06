Amerikaanse gevechtspiloot omgekomden na crash bij Engeland

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is maandagochtend tijdens een trainingsvlucht voor de Engelse kust in de Noordzee gestort. Daarbij kwam de piloot om het leven. Zijn lijk werd na een urenlange zoektocht gevonden.

Volgens de Amerikaanse luchtmacht was de gecrashte straaljager een F-15C Eagle. Het neergestorte toestel was opgestegen van Lakenheath, de grootste luchtmachtbasis voor de Amerikanen in Engeland. In 2014 stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer langs de kust van Oost-Engeland, waarbij alle vier bemanningsleden om het leven kwamen.