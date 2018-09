Amerikaanse F-35 neergestort

Een F-35 gevechtsvliegtuig, ook bekend als JSF, van de Amerikaanse marine is vrijdag neergestort in de buurt van Grays Hill in de staat South Carolina. Volgens de autoriteiten heeft de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid gebracht. Er zijn geen berichten over slachtoffers op de grond.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een toestel van dit type is gecrasht. Er ging er al wel in verloren door brand, veroorzaakt door kortsluiting. Het Nederlandse leger heeft meer dan dertig van deze Joint Strike Fighters besteld om de verouderde F-16’s te vervangen.