Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen in actie

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legertroepen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag langeafstandsprecisiewapens afgevuurd bij een militaire oefening. De wapens landden in de zee bij Zuid-Korea.

De legers zijn in opperste staat van paraatheid nadat Noord-Korea in de nacht van maandag op dinsdag een intercontinentale ballistische raket (ICBM) afvuurde. Volgens het Amerikaanse leger was de oefening van de legers een test om klaar te zijn voor de strijd tegen de ‘onwettelijke en destabiliserende actie van Noord-Korea’. De legers willen zo hun macht laten zien.

Eerder op de dag claimde de Amerikaanse overheid nog dat Noord-Korea een reguliere middellangeafstandsraket had afgevuurd en geen langeafstandsrakket (ICBM). Inmiddels hebben zowel minister Tillerson van Buitenlandse Zaken als het Amerikaanse leger toegegeven dat het toch om een ICBM ging. Meer details willen ze niet geven.

De VN-Veiligheidsraad praat woensdag om 15.00 uur (lokale tijd) op verzoek van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten over de Noord-Koreaanse raketlancering. Amerikaanse diplomaten hebben gevraagd om een zitting achter gesloten deuren, zei een woordvoerder van de Amerikaanse VN-delegatie dinsdag.

Tillerson roept op tot internationale actie. „Alle landen moeten aan Noord-Korea tonen dat er gevolgen zijn voor hun wapenwedloop. En ieder land dat economische of militaire hulp aan Pyongyang geeft, of de toekomstige maatregelen van de VN niet invoert, helpt en steunt een gevaarlijk regime.”

De Amerikanen stellen dat ze klaar zijn om zichzelf en bondgenoten met alle middelen te verdedigen tegen de groeiende Noord-Koreaanse dreiging.