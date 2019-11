Amerikaanse duikboot uit WOII gevonden

Voor de Japanse kust is recent een Amerikaanse onderzeeër gevonden die in 1944 met tachtig bemanningsleden naar de bodem zonk, meldde de New York Times maandag. Het gaat om de USS Grayback die in de Tweede Wereldoorlog verging na een aanval door een Japans gevechtsvliegtuig.

De duikboot werd voor de kust van Okinawa gevonden door Amerikaanse onderzoekers. Tim Taylor, die het Lost 52 Project leidt met als doel onderzeeërs uit de Tweede Wereldoorlog te lokaliseren, zegt opgetogen te zijn door de vondst van de USS Grayback. „Maar aan de andere kant hebben we ook tachtig mensen gevonden.”

Volgens de Amerikaanse marine was de Grayback een van de meest effectieve duikboten tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat het meerdere vijandige schepen uitschakelde.