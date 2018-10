Amerikaanse dominee naar hoogste Turkse hof

De advocaat van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson stapt naar het Turkse grondwettelijk hof om de vrijlating te eisen van zijn cliënt. Die heeft huisarrest in Turkije nadat hij daar eerst meer dan anderhalf jaar in de gevangenis zat. De dominee wordt beschuldigd van terroristische activiteiten en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016.

De rechtszaak tegen Brunson staat op de rol voor 12 oktober. De arrestatie van de geestelijke veroorzaakt al langere tijd verslechtering van de banden tussen Ankara en Washington. Brunson ontkent de beschuldigingen.