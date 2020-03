Amerikaanse defensie legt reisrestricties op aan personeel

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft vrijdag bekendgemaakt dat alle binnenlandse reizen voor militairen, burgerpersoneel en hun families op enkele uitzonderingen na worden stilgelegd. De maatregel, die is genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat maandag in en geldt tot 11 mei.

Dat staat in een memo die is getekend door onderminister David Norquist van Defensie. Uitgezonderd van het reisverbod zijn reizen die essentieel zijn voor missies of om humanitaire redenen moeten worden gemaakt. Ook mensen die vanwege extreme ontberingen zich dienen te verplaatsen kunnen daarvoor toestemming krijgen.