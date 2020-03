Amerikaanse congresleden besmet met coronavirus

Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag bekendgemaakt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om Republikein Mario Diaz-Balart en de Democraat Ben McAdams.

Congreslid Mario Diaz-Balart kwam woensdag in een verklaring als eerste naar buiten met het nieuws over zijn infectie met de longziekte en werd daarmee het eerste lid van het congres dat besmetting opliep. Hij liet weten sinds zaterdag in quarantaine te zitten in zijn appartement in Washington nadat hij koorts en hoofdpijn kreeg. Uit een test bleek dat Diaz-Balart besmet is. „Ik wil iedereen laten weten dat ik me een stuk beter voel”, aldus de politicus.

Later die woensdag bracht McAdams via zijn Twitteraccount het bericht dat ook hij positief getest heeft op het virus. Hij keerde zaterdag terug uit Washington met ‘milde verkoudheidssymptomen’ en ging direct in thuisisolatie. Zijn klachten verergerden en hij kreeg koorts, een droge hoest en ademhalingsproblemen. Daarop schakelde het congreslid uit de staat Utah zijn huisarts in. Die adviseerde hem zich te laten testen. „Vandaag heb ik te horen dat het resultaat positief is.”