Amerikaanse basis Bagdad beschoten met raketten

Een Amerikaanse basis in de Groene Zone in Bagdad is zondag beschoten met raketten. Dat melden de Verenigde Staten. Volgens bronnen kwamen de raketten dicht bij de Amerikaanse ambassade neer. Bij de aanval zijn geen mensen gewond geraakt.

Het lijkt erop dat de Iraakse militie Hashed al-Shaabi achter de aanvallen zat, al zijn ze officieel nog niet opgeëist. De groep is verbonden aan het Iraakse leger, maar onderhoudt ook nauwe banden met Iran. Een van de leiders van Hashed al-Shaabi werd in januari tegelijkertijd met de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood door een Amerikaanse raket.

Het is nog onduidelijk wat voor raketten zijn gebruikt. Het is de 19e aanval op een Amerikaanse basis in Irak sinds oktober vorig jaar.

De Groene Zone is een goed bewaakte wijk in de Iraakse hoofdstad. Daar staan veel ambassades en ministeries.