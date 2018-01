Amerikaanse ambassadeur wil vooral „luisteren”

Tijdens zijn eerste tochtje met vrouw en dochter in de hofstad kon Pete Hoekstra Scheveningen niet vinden. Maar Trumps gezant leert snel de weg in Nederland kennen.

De geboren Groninger moet zich woensdagmorgen even in de arm hebben geknepen. In een koetsje wordt hij met zijn vrouw naar Paleis Noordeinde gebracht. Paarden voor, muziek achter. Aan koning Willem-Alexander overhandigt hij zijn geloofsbrieven. Keurig in jacquet. Alleen zijn militair attaché lijkt met zijn witte tropenuniform uit de toon te vallen.

„Als mijn ouders toch hadden kunnen zien hoe ik vandaag ingezworen ben als ambassadeur in hun geboorteland”, zegt Hoekstra (64) even later met emotie in zijn stem. „Amerika is een land van kansen, een land van immigranten.” Hij staat voor een haardvuur in zijn residentie in Den Haag. Een portret van John Adams, de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland, aan de wand. Hoekstra is de 67e.

Hij was drie jaar toen zijn ouders in 1956 naar de Verenigde Staten emigreerden. Na een carrière als zakenman en politicus wilde president Trump Hoekstra als ambassadeur in Nederland. „Ik hou van dit land.”

Hij spreekt warme woorden over het Amerikaanse militaire ereveld Margraten, waar burgers voor alle graven zorgen. De vriendschap met Nederland is hecht, stelt Hoekstra, vooral door de Tweede Wereldoorlog. „Als Amerikaanse soldaten in Margraten gaan eten en ze vragen de rekening, dan is ze al betaald.”

Tijdens de bijeenkomst in de ambtswoning wordt Hoekstra aangesproken door Henk-Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council. „Gods zegen en we bidden voor u.” De conservatieve Hoekstra is uitgesproken tegen het homohuwelijk en abortus en voor de doodstraf.

Het charmeoffensief bij de haard is eigenlijk bedoeld om de aandacht af te leiden van eerdere commotie. Hoekstra zei in 2015 dat Nederland in „chaos” verkeert en dat er „politici worden verbrand.” Later zette hij dat weg als „nepnieuws.” Hoekstra wil er niet op terugkomen. „Als ambassadeur gaat het niet langer om mijn persoonlijke mening. Ik ben geen politicus meer. Ik ben hier om te leren en te luisteren.”